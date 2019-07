Vijf jaar na de ramp met de MH17: de indrukwekkende rouwstoet vanuit Eindhoven in beeld

Palm Parkies stopt met Pas, stapt over naar pin

16 juli BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL/BREDA - Palm Parkies stopt dit jaar met de Palm Parkies Pas, de oplaadbare pas waarmee bezoekers drankjes en eten kunnen kopen op het terrein. In plaats daarvan stapt de organisatie over naar pin only, dat wil zeggen dat er alleen met pinpassen betaald kan worden.