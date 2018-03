Vijf doden en vier zwaargewonden bij zeer ernstig ongeval in Helmond

VIDEO YouTubers breken in bij Brabants ziekenhuis: 'Illegaal, maar wel spannend'

6:27 VEGHEL/BEEK EN DONK - ,,Het moet wel illegaal zijn, anders voelt het net als een rondleiding", zegt Urban Explorer Jimmy Podrabsky (25). Hij brak met zijn broers en een maat in bij het oude verlaten ziekenhuis Bernhoven in Veghel om de beelden op zijn YouTube-kanaal te zetten. ,,Hier zijn mensen ziek geweest of gestorven, die sfeer maakt het best wel eng."