Vignet moet grensarbeiders met cruciale beroepen helpen om sneller België in te komen

De Belgische politie houdt strenge controles aan de grens met Nederland om mensen te weren die voor niet-essentiële zaken, zoals tanken, de grens passeren. Maar die maatregel en controles treffen ook grensarbeiders. Daarom is er een speciaal vignet in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat grensarbeider in vitale sectoren of met cruciale beroepen sneller de grens kunnen passeren. Dat heeft het Ministerie voor Binnelandse Zaken zondagavond bekendgemaakt.

Sinds woensdag verbiedt België niet-essentiële reizen naar en vanuit het buitenland. Die maatregel is mede in het leven geroepen omdat Brabanders net over de grens gingen tanken om geld te besparen, aangezien de benzine in België fors goedkoper is dan die in Nederland. Al die bezoekjes brachten door het coronavirus wel een gezondheidsrisico met zich mee.

Vignet

Door deze maatregel is kan het voor grensarbeiders in vitale sectoren of met cruciale beroepen lastig zijn om snel de grens te passeren. Daarom is er een vignet in het leven geroepen dat daarbij moet helpen. Dit vignet komt er na overleg van Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

Mensen met het vignet worden niet meer opgehouden bij de grens. Een aanvragen kan ingediend worden op http://www.crisiscentrum.be.

Dit vignet geldt dus niet voor alle grensarbeiders. Het ministerie geeft aan dat voor andere grensarbeiders geldt dat zij een werkgeversverklaring op zak moeten hebben, waarmee aangetoond kan worden dat iemand daadwerkelijk over de grens moet zijn voor werk.

Het ministerie voor binnenlandse zaken specificeert in een persverklaring ook wat voor gevolgen de grenscontroles verder hebben. Zo is het niet toegestaan voor reizigers die van punt A naar B moeten in Nederland, om via België te rijden. Het kan voor mensen in West-Brabant bijvoorbeeld in sommige gevallen sneller zijn om via België naar Eindhoven te rijden, of een reis naar Maastricht is via onze zuiderburen een stuk sneller. Mensen met een vignet hoeven zich overigens niet aan deze regel te houden.

Strafbaar