Vierdaagsedekens uit Cuijk voor Oekraïense vluchtelingen in Hongarije

Veel vluchtelingen gaan de grens met Polen over, maar een deel trekt naar Hongarije. In Oekraïne leven veel Hongaars sprekende mensen. Dat heeft te maken met het Verdrag van Trianon in 1920 waarin de opdeling van Hongarije werd vastgelegd. De Hongaren in Oekraïne wonen vooral in de provincie Transkarpatië, aan de zuidgrens van Oekraïne.