Vier tips om de avondvierdaagse zeker door te komen

Tip 1: Zorg voor voldoende consumpties



Eten en drinken zijn essentieel voor een lange wandeling. ,,Water drinken is heel belangrijk", vertelt Kim de Groot, medewerkster van Vitamine Store Breda. ,,Kokoswater is echt nog beter. Kokoswater zorgt ervoor dat zouten en mineralen in het lichaam aangevuld worden. Sportdrank helpt ook met het op peil houden van energie." Wat voeding betreft, is fruit optimaal. Snoeptomaten, komkommers en appels zijn tussendoortjes die toch verschil kunnen maken.

Tip 2: Check de weersverwachting

Tip 3: Doe comfortabele schoenen aan

Tip 4: Hou rekening met kinderen

Niet elk kind loopt even gemakkelijk de avondvierdaagse mee. ,,Als kinderen in groep zeven of acht zitten kunnen ze prima de tien kilometer lopen, daaronder zou ik de vijf kilometer adviseren anders wordt het een drama voor ze", aldus Liesbeth Nuiten. Loop daarnaast in groepjes met kinderen. ,,Als je in je eentje met een kind loopt schieten het vaak alle kanten op, in een groep met kinderen blijven ze netjes bij elkaar", aldus Nuiten. Overigens doen er niet alleen kinderen mee. ,,Er lopen ook genoeg volwassenen", verzekert Nuiten.