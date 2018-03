Vier Roemeense familieleden in busje dat verongelukte in Helmond: Was hun lot om samen te sterven, maar het klopt niet

Adina Soreanu (24) fantaseerde met haar man over een eigen huis. Haar broer Cosmin Zimbrea (27) zou in augustus gaan trouwen. Het dodelijke ongeluk tussen Helmond en Deurne maakte maandag in één klap een einde aan die dromen. Broer en zus kwamen beiden om het leven, net als Adina’s man Aurel Soreanu (27). Ook de verloofde van Cosmin, Andreea (22) zat in het busje dat frontaal tegen een vrachtwagen botste. Zij overleefde, maar raakte zwaargewond.

Bescheiden familie

De twee stelletjes zijn afkomstig uit Caracal, een plaatsje met ongeveer 35.000 inwoners. Het stadje ligt in het zuiden van Roemenië op anderhalf uur rijden van hoofdstad Boekarest. Burgemeester Liviu Radu van Caracal, die contact had met de familie, spreekt van een tragedie. „Ze waren van een bescheiden familie en vertrokken naar Nederland om een baan te vinden”, zegt hij tegenover Roemeense media. „Het is een grote zonde.”

In de lokale Roemeense krant Olt Alert vertelt de grootvader van Adina en Cosmin over hoe hij hoorde dat zijn kleinzoon en kleindochter zijn omgekomen: „Ik kon het niet geloven toen ze het me vertelden. Cosmin maakte zich klaar voor de bruiloft en Adina droomde ervan om een huis te kopen. Het was hun lot om samen te sterven, maar het klopt niet. Het waren twee goede kinderen die van huis vertrokken voor een betere toekomst. In plaats daarvan maken we ons nu klaar voor de begrafenis. Ik kan niet geloven dat ze er niet meer zijn.”

In dezelfde krant reageert ook de zus van Aurel. „Adina en Aurel waren al elf jaar samen. Ze hebben van elkaar gehouden en zijn samen gestorven. Mijn broer was blij dat hij een stabiele baan had en hij geld kon verdienen om een huis te kopen. Ze hadden een zoontje van twee jaar oud. Die blijft nu achter zonder ouders. Het is een echte tragedie en we zijn in shock.”

Buiten levensgevaar

Naast de drie lieten ook Alexandru Petrea en Marius Perca het leven bij het dodelijke ongeluk op de N270. Nog eens drie collega’s raakten bij het ongeluk zwaargewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. Voor de acht medewerkers van vleesverwerker Van Rooi Meat in Helmond zat maandag net hun dienst erop. Ze waren na een lange werkdag op weg naar hun huis in het Duitse grensplaatsje Goch.

Ter hoogte van het ongeluk liggen nu bloemen in de berm. Vijf gele gerbra’s herinneren aan de Roemenen die hier het leven lieten. Vrienden van het omgekomen vijftal hebben op Facebook massaal hun profielfoto’s vervangen door zwarte rouwlintjes of theelichtjes. Collega’s - sommigen zagen het ongeluk gebeuren of passeerden vlak daarna de plek - kunnen met hun verdriet terecht in een condoleanceruimte bij Van Rooi. In het centrum van Helmond hangt een zwarte vlag van Veilig Verkeer Nederland als herdenking aan het ongeluk.

Volledig scherm In het centrum van Helmond hangt een zwarte vlag als herinnering aan het dodelijk ongeluk. © Hans van de Ven

Dienst

Horizon Groep, het uitzendbureau waar de Roemenen in dienst waren, liet eerder al weten dat familie van de slachtoffers in Nederland is. Volgens media in Roemenië worden de lichamen van de omgekomen medewerkers vanaf dit weekend naar hun thuisland gebracht. „Er wordt nu gekeken of we voor die tijd nog een dienst of samenkomst kunnen houden in Nederland”, zegt een woordvoerder namens Horizon Groep en Van Rooi Meat.