Vier mannen schoppen hulpeloze Bosschenaar het ziekenhuis in: 'Hij had alleen een tas met boodschappen bij zich'

Dode weduwe Van de Wouw (83) werd na misdrijf gevonden door dochter

20:55 TILBURG - De 83-jarige vrouw die zondag dood werd aangetroffen in haar woning in Tilburg is de weduwe Van de Wouw - De Kort. Ze woonde alleen in de flat aan de Jachtslotstraat en werd gevonden door haar dochter. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt tijdens de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht. Daarin werd een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden.