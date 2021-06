Vier mannen opgepakt na brandstichting Tiel, onderzoek naar link met afpersing De Groot

Nieuwsover­zicht | Einde bestuurlij­ke crisis Brabant stap dichterbij - Politie heeft tientallen relschop­pers NAC in het vizier

3 juni Het einde van de politieke én bestuurlijke crisis in Brabant is een stap dichterbij. Verkenners Van Bijsterveldt en Roemer zijn op zoek naar een weg uit de malaise en denken volgende week meer te kunnen vertellen. Bij het beëindigen van het strandfeest in Den Bosch heeft de politie bewust gekozen voor een ‘laagdrempelige inzet’. En het filespook lijkt terug te zijn in Brabant. Op de (snel)wegen lijkt het alsof corona niet bestaan heeft. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.