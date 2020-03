Vier doden: Erp zwaar getroffen door coronavirus

Hoestende man in wachtrij voor coffeeshop in Den Bosch roept ‘corona, corona!’ en spuugt naar agent

15 maart DEN BOSCH - Een hoestende man is zondagavond aangehouden omdat hij provocerend in een wachtrij stond te hoesten en ‘corona, corona!’ riep naar mensen voor coffeeshop Meetpoint in Den Bosch. Wijkagent Marc de Wit vroeg hem uit de rij te stappen, omdat hij anderen in gevaar kon brengen. Maar in plaats daarvan spuugde hij naar de agent. ,,Zoiets asociaals heb ik in twintig jaar dienstervaring nog niet meegemaakt.”