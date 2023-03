Video: Zo verjaag je dassen bij het spoor

Caféruzie loopt uit de hand in Tilburg: man (22) met glas in gezicht geslagen

TILBURG - Een 22-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een ruzie in een café op de Heuvel in Tilburg. Het slachtoffer uit Udenhout werd met glas in het gezicht geslagen en liep daarbij flinke verwondingen op.