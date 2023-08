Video van de dag: Meerdere gebouwen in India storten in na zware regenval

Herinnerin­gen aan vakanties in Rode Kruis-bungalow: ‘Sjef genoot en ik had als mantelzor­ger een weekje geen zorgen over hem’

Zestig jaar lang konden ouderen die zorg nodig hebben, vakantie vieren in de ‘Rode Kruis-bungalow’ in Lierop. Dat is nu gestopt, maar de verhalen blijven. Zo waren José van de Kerkhof en haar man Sjef er zes keer even helemaal uit.