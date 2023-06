Video van de dag: enorme hagelstenen verwonden tientallen concertgangers in VS

‘Chaamse’ partij GBSV zegt samenwer­king met ‘Alphens’ GBA en VVD op

ALPHEN - In het politiek doorgaans rustige Alphen-Chaam is plots sprake van een crisis. GBSV, de in Chaam gewortelde partij, stapt uit de coalitie met het ‘Alphense’ GBA en de VVD.