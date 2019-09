Video over opbouw grote Van Gogh-expositie in Noordbrabants Museum

De presentatie in Den Bosch belicht de vrienden, familie en modellen van Vincent van Gogh (1853 - 1890). Aan de hand van verschillende periodes in zijn loopbaan wordt het wel en wee van de Brabantse kunstenaar en de kring om hem heen belicht. Daarvoor kreeg het museum in Den Bosch bruiklenen uit binnen- en buitenland. Vooral het Van Goghmuseum in Amsterdam heeft flink wat werken afgestaan. Na de imponerende Jeroen Bosch-tentoonstelling in 2016, verwacht museumdirecteur Charles de Mooij ook voor de Van Gogh-presentatie veel belangstelling, in ieder geval meer dan 100.000 bezoekers.