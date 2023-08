Mysterie opgelost: dit is waarom Helmond een vestingstad is

met foto's Bewoners verkopen hun Bredase miljoenen­vil­la: ‘Dit is een echt familie­huis, en iedereen kan blijven slapen’

BREDA - Toen John en Anita in 2003 de villa aan het Montenspark in Breda binnenliepen, was die totaal verpauperd. Na een grondige opknapbeurt staat het huis nu te koop als de duurste woning in de stad. De eigenaren spreken met liefde over dit ‘familiehuis’: ,,De ziel van het huis sprak ons aan.”