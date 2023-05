Vestingloop in Den Bosch moet dagje feest voor iedereen zijn

Van 125 kilo en bijna dood naar fit en gezond: Wim opent nu tweede Suikerhuis om anderen te helpen

HELMOND - Hij woog ooit 125 kilo en stond op het randje van de dood. Wim Tilburgs is na een fikse verandering van leefstijl weer gezond en helpt nu andere mensen met hun suikerziekte om te gaan. Zo komt er nu een tweede Suikerhuis in Helmond, in de Al Fadjr-moskee.