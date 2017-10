Verzorgers geschokt na aantreffen brandende vrouw (85): 'Ze hebben snel gehandeld'

Bewoonster(85) in kritieke toestand nadat ze in brand vloog in ver­zor­gings­te­huis

8 oktober Een bewoonster van de Torentjeshoef in Berkel-Enschot is in kritieke toestand in het Elisabethziekenhuis opgenomen nadat ze zeer ernstige brandwonden had opgelopen in haar kamer in dit verzorgingstehuis. De 85-jarige vrouw stond in brand toen ze door het verzorgend personeel werd aangetroffen.