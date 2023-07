Verziekte werksfeer onder Nijmeegse ambtenaren • Explosief op ruit café • Kabinet gevallen

‘Eigen ijs eerst’: de eerste Italiaanse ijsmakers hadden het niet makkelijk in Nederland

DEN BOSCH - Honderd jaar geleden arriveerden de eerste Italiaanse ijsmakers in ons land. Dat is een mooie gelegenheid om dit ambacht in de schijnwerpers te zetten, dachten Claudia Zanin en Daniela Tasca. Dat doen ze met een expositie en een documentaire.