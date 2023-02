Verzet tegen sloop deel Osse Vogelwijk: ‘Het is meer dan een stapel stenen. Het is ons thuis’

Proef met superzuini­ge verwarming in monumenten Berlicum: ‘Energiela­bels zijn nu vaak bar en boos’

BERLICUM – Een monumentale woning van woningcorporatie Joost én een monumentale woning van een particulier in Berlicum krijgen binnenkort een splinternieuw stukje techniek in huis. Een hr-ketel waarin een warmtepomp is ingebouwd. Het is een proef om te kijken hoeveel energie er kan worden bezuinigd in moeilijk duurzaam te maken oude woningen.

