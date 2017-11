Verwarden West-Brabant: bomdreiging, brandstichting en vluchten in een maisveld

overzichtBREDA – In Made werd een 31-jarige man maandag aangehouden omdat hij twee agenten had mishandeld. Hij beet een agent in de arm en spuugde beide agenten in het gezicht. Maar wat is eigenlijk verward? “Deze man leek onder invloed van alcohol of drugs”, zegt politiewoordvoerder Dik Advocaat.

“Hij was echter niet zo psychisch in de war dat hij niet wist waar hij mee bezig was. Op het bureau weigerde hij een bloedtest, dat is dan ook iets wat hem in combinatie met de andere strafbare feiten ten laste zal worden gelegd.”

De agenten werden bij de actie in Made in het gezicht gespuugd. Naast dat het buitengewoon vies is, “komt er emotioneel-psychisch wat bij kijken bij zo’n agent. Voor hetzelfde geld heeft zo iemand een besmettelijke ziekte.”

Verwarde personen

Het is bekend dat de politie steeds meer te maken krijgt met zogeheten verwarde personen. Over heel 2016 kwamen er bij de politie Zeeland-West-Brabant bijna 6.000 meldingen van overlast door verwarde personen binnen. Vanaf april van dit jaar worden verwarden in de regio Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk niet langer door agenten van straat gehaald en naar een politiebureau gebracht, maar met een ambulance naar de opvang van GGZ Breburg aan de Muiderslotstraat in Breda gebracht. Daar beoordeelt een psychiater wat er verder met de persoon moet gebeuren. In de regio Bergen op Zoom en Roosendaal worden ernstig verwarde personen vanaf 1 april bij de GGZ in Halsteren opgevangen.

Een greep uit de berichten van de afgelopen maanden toont aan dat het probleem ook in West-Brabant regelmatig speelt.

Spectaculaire arrestatie - oktober 2017

Een arrestatieteam pakt, met inzet van een flitsgranaat, een 27-jarige man uit Gouda op in de Dirk Hartogstraat in Breda. Hij was daar een appartement binnengedrongen. Vanwege eerdere gewelddadige incidenten met deze man besluit de politie het arrestatieteam in te zetten. De arrestatie van de man verloopt spectaculair.. Gewapende agenten hangen hoog tegen de muur van het complex en het team gebruikt een zogeheten flashbang-handgranaat of flitsgranaat.

Bedreigingen Bergen Zoom – augustus 2017

Een 40-jarige verwarde man uit Bergen op Zoom uit dusdanige bedreigingen aan de politie dat die zich genoodzaakt ziet een arrestatieteam naar zijn flat aan de Moreelsestraat te sturen. ,,De man staat bekend als gewelddadig. Voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor die van zijn omgeving hebben we de man aangehouden", aldus een politiewoordvoerder.

Verwarde in maisveld Breda – juli 2017

In een maisveldaan de Grintweg in Breda wordt een verwarde inbreker (25) uit Oosterhout opgepakt. De man was eerder via een raam een woning binnengedrongen. De bewoonster trof de man aan in de keuken. Hij zei dat hij een slaapplek zocht. Toen de vrouw zei dat dat niet ging, ging hij ervandoor. Een politiehond vond de man. Hij is bekend bij de politie en de GGZ.

Brandstichting in eigen flat Oosterhout – juli 2017

Een 65-jarige Oosterhoutse die deze zomer juli in verwarde toestand brand stichtte in haar flat in Oosterhout, biedt excuses aan in de rechtbank. ,,Vergeef me, het spijt me met heel mijn hart en ziel'', las ze voor. ,,Er waren zoveel problemen, het was me te veel geworden. Pas toen ik de vlammen zag, besefte ik wat ik gedaan had. Sorry, sorry, sorry. Het spijt me, buren, dat ik dit gedaan heb.'' Bij de brand worden 30 mensen geëvacueerd.

Commotie aan het strand in Bergen op Zoom – juni 2017

In Bergen op Zoom zorgt een verwarde man met een mes aan de Boulevard Noord voor de nodige commotie. Bij het strandje weet de politie de man uit het water te praten, waarbij het mes in het water valt. De man wordt naar de GGZ-WMB in Halsteren gebracht. Een dregteam wist het mes met een magneet veilig te stellen, zodat zwemmen er weer veilig is.

Bomdreiging op station Roosendaal – juni 2017

Een 29-jarige man uit Schiedam dreigt in de intercity Amsterdam-Brussel op het station in Roosendaal dat hij de 'boel ging laten ontploffen'. Het bleek om een verwarde man te gaan, die door de politie is aangehouden. Er werd verder niets verdachts aangetroffen. Van en naar Roosendaal reden geen treinen vanwege het incident. Het station werd ontruimd en ook de toegangswegen naar het station werden afgezet.

Drukte op station Roosendaal na de dreiging met een bom. © Henk den Ridder