Verwarde man zorgt voor gevaar in Eindhoven, beelden van arrestatie online: 'Staan blijven!'

Zelfs wanneer er vlak voor zijn neus een politieauto stopt trekt hij nog een extra sprintje. Veel zin heeft het niet want na een paar tellen is de man omsingeld door meerdere agenten.

Mogelijk gewapend

De politie hield er rekening mee dat de man mogelijk gewapend was. ,,Omdat niet duidelijk was of de man iets op zak had, is de man op deze manier aangehouden”, legt een woordvoerder aan het ED uit.