Verwaarloosde honden in beslag genomen bij woning in Tilburg; huis lag vol met hondenpoep

School rouwt om overlijden van Adri Kerkhofs (14) uit Reusel: 'Dit slaat in als een bom'

9:54 BLADEL – Het Pius X-College in Bladel heeft met grote verslagenheid kennisgenomen van het plotse overlijden van Adri Kerkhofs. De 14-jarige scholier overleed woensdagavond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, nadat hij eerder op de dag in Reusel was aangereden. ,,Dit nieuws slaat in als een bom”, laat een woordvoerder van de middelbare school weten.