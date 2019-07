Vervelende fruitvliegjes in huis? Zo bestrijd je ze

Simpel

De officiële naam van de meest voorkomende fruitvlieg is drosophila menalogaster . Vaak wordt er gedacht dat vliegeneitjes op het fruit zitten. Dit is niet zo. Fruitvliegjes komen vanaf buiten je huis binnen, zodra ze iets lekkers ruiken. Gelukkig verjaag je deze ongewenste indringers met een aantal simpele methodes:

Was het fruit grondig: Was je fruit grondig onder stromend water voordat je het op de fruitschaal legt. Laat het fruit niet langer dan twee dagen in de fruitschaal rijpen. Bewaar groente en fruit anders in een afgesloten bak of in de koelkast.