Vertraging én extra kosten bij scheiden van rioolbuizen en regenwaterafvoer in Beek en Donk

Ingestort Altenastae­te krabbelt op na ultieme reddingspo­ging: ‘Vlag kan bijna uit’

Maaswaarden Ouderenzorg gaat Altenastaete in Werkendam en Nieuwendijk overnemen. Dat betekent dat de bewoners niet noodgedwongen hoeven te verhuizen en dat het huidige personeel in dienst komt van de zorgorganisatie, die al complexen heeft in Wijk en Aalburg en Andel.