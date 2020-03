Coronavi­rus verziekt ook Brabantse arbeids­markt merkt hoogleraar: ‘Forse recessie niet ondenkbaar’

12:01 TILBURG - ,,Straks zijn wij weer beter, maar is de economie nog lange tijd ziek”, voorspelt Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University. ,,Stel we zijn rond de zomer van het coronavirus af, dan is het niet ondenkbaar dat de situatie intussen is omgeslagen in een forse economische recessie.”