Leuk om te weten: dit is het verschil tussen Bossche herenhuizen en grachtenpanden

Den Bosch staat vol bijzondere panden. In de Postelstraat spot je veel oude, historische panden en aan de Brede Haven zie ook tal van bijzondere stulpjes. Maar wat is het verschil tussen deze panden? Wanneer mag je een woning een herenhuis of grachtenpand noemen?

We starten met het herenhuis. Je herkent de statige panden vaak aan de zogeheten ‘spekbanden’. Dit zijn de lichtgekleurde horizontale strepen die in de muren van veel herenhuizen verwerkt zijn. De gevels van een herenhuis zijn vaak opvallend en een plaatje om te zien. Daarnaast is er vaak een trappetje dat naar de voordeur leidt.

Volgens L. Roscam Abbing, de auteur van Een herenhuis vol ornamenten, is een herenhuis een woning die tussen 1880 en 1920 is gebouwd. Volgens de auteur heeft het huis tenminste twee woonlagen en is er een zolder of derde verdieping waar reguliere kamers zijn.

Alleen wonen

In tegenstelling tot andere panden uit die tijd, heeft een herenhuis volgens L. Roscam Abbing slechts één functie: wonen. Dat was bij andere panden in Den Bosch niet altijd het geval; vaak had een pand ook een winkelfunctie of was het een plek om bijvoorbeeld te vergaderen. Omdat niet veel Bosschenaren een herenhuis konden betalen, waren bewoners van deze luxe panden meestal allesbehalve arm.

Grachtenpanden in Den Bosch

Misschien denk je dat een herenhuis en grachtenpand hetzelfde is, maar dat is volgens VDH Makelaars niet het geval. Of beter gezegd: niet altijd het geval.

VDH Makelaars geeft als definitie voor een grachtenpand: “Een grachtenpand is een specifiek type eengezinswoning met een specifiek (historische) karakteristiek dat wordt gekenmerkt door de situering langs een gracht.” Dit klinkt misschien lastig, maar wat ze eigenlijk zeggen is dat een grachtenpand aan een gracht ligt. Dat klinkt vrij logisch.

Verschil herenhuis

Wat is dan het verschil met een herenhuis? Zoals eerder beschreven heeft een herenhuis vaak een opvallende gevel met spekbanden en een trappetje voor de deur. Dat is bij een grachtenpand niet (altijd) zo. Deze gebouwen kunnen in principe alle historische panden zijn, zolang ze maar aan de gracht liggen. Het bouwjaar maakt hierbij – in tegenstelling tot het herenhuis – niet uit.

