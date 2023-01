Veroordeelde ‘gokmiljonairs’ uit onder meer Best en Geldrop moeten 24 miljoen euro betalen

Stijn F. uit Best en Michel G. uit Geldrop waren de kopstukken van de club. Samen zouden ze een keten van online casino’s hebben gerund vanuit woontoren De Regent in hartje Eindhoven. De hoofdverdachten waren destijds geen onbekenden in de stad, onder meer omdat ze een paar jaar voor hun aanhouding door zakenblad Quote op de lijst met jonge rijken werden gezet. Ze leefden als koningen .

‘Onnodig lang geduurd’

Rykiel

De zaak Rykiel is er een van de grote getallen. Hij speelt al meer dan tien jaar, het dossier vult twee pallets aan papier. Er waren zo’n dertig verdachten in zicht, en tientallen bv’s die over de hele wereld in belastingparadijzen zaten. Bij de arrestaties werden miljoenenvilla’s in beslag genomen, net als Porsches en Ferrari’s. De online casino’s, waarvan Amsterdams Casino de bekendste is, gaan op die dag in mei 2013 op zwart.