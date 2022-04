Verontrustende signalen rondom opvang Oekraïners: 16-jarig meisje bij alleenstaande dertiger

Nieuwsover­zicht | Duizenden euro's schade na vernieling bij pontje - Razend populaire speeltuin tóch op de schop

Op een zonovergoten Tweede Paasdag kwam Eindhoven bij van de gewonnen bekerfinale van PSV tegen Ajax. Een chalet in Heeze werd verwoest door een brand en de veerpont bij Lith vaart tijdelijk niet door een vernieling. Ondertussen werd ook vandaag carnaval gevierd in Brabant. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

18 april