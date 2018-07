Verongelukte Bosschenaar (31) zat op quad van RTL5-ster Nicky Zouwer: 'Hij reed er vaker mee'

Video Man (31) uit Den Bosch omgekomen bij ongeluk met quad op A2

8:29 DEN BOSCH - Bij een ongeval met een quad op de A2 bij knooppunt Empel is zondagavond een 31-jarige man uit Den Bosch om het leven gekomen. Een 27-jarige man uit Rosmalen raakte zwaargewond. Hij is met zeer ernstig letsel naar het UMC gebracht. De quad was rond 20.30 uur door nog onbekende oorzaak over de kop geslagen.