Vermoedelijke schutter schietpartij Salsa Breeze Best opgepakt

Nieuwe arrestatie in ontvoeringszaak bij station Eindhoven, vrouw ook verkracht

11:44 EINDHOVEN - Een 31-jarige man uit Alkmaar is aangehouden in het onderzoek naar een ontvoering bij het station in Eindhoven op 27 mei 2017. De vrouw werd meegenomen naar een woning waar zij werd verkracht. De man uit Alkmaar werd al op 26 oktober aangehouden, maar de politie maakte dat nu pas bekend. Eerder werd in deze zaak al een 45-jarige man uit Eindhoven aangehouden.