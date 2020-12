Vermiste tiener (16) uit Nijmegen die in Eindhoven werd gesignaleerd is terecht

Nieuwsover­zicht | Eindelijk oplossing voor trillingen door treinen - Kluis leegge­roofd bij sterfbed van vader

16 december Veel mensen die in Brabant langs het spoor wonen hebben er last van: trillingen. Zo ook in Nuenen, al hebben ze daar - na acht jaar slapeloze nachten - eindelijk een oplossing gevonden. Verder was vandaag in het nieuws dat Bavaria medewerkers moet ontslaan vanwege de coronacrisis, en wordt het voor winkeliers steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van de lockdown: ze blijven zitten met flinke (kerst)voorraden.