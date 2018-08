Vermiste jongen (5) in goede gezondheid aangetroffen op straat in de Reeshof in Tilburg

Stunten met energie­drank­jes? Dat gaat supermarkt Dirk, met 8 zaken in West-Bra­bant, niet meer doen

13:50 BERGEN OP ZOOM - Na Aldi en Lidl, neemt ook supermarkt Dirk van den Broek maatregelen om de verkoop van energiedrankjes in te perken. De Dirk, in West-Brabant stevig vertegenwoordigd met acht supermarkten, stopt vanaf zondag met de promotie ervan. Ze komen niet meer in de aanbieding, ze komen niet meer in de weekfolder en ze staan niet meer in aparte displays in de supermarkt.