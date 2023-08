Vermiste Angelika (12) uit Drunen in goede gezondheid gevonden in Arnhem

Bouwvak of niet, in Hees­wijk-Din­ther is bestrating van Traverse in volle gang: ‘Verplicht drie weken dicht is niet van deze tijd’

HEESWIJK-DINTHER - De straten van Plein 1969 tot aan de Torenstraat in Heeswijk-Dinther worden tot mei 2024 gedomineerd door de bouwvakkers van de Gebroeders Van Venrooij. De bestrating van het project Traverse fase 3 is in volle gang. Maar wacht even, het is toch nog bouwvakvakantie?