Verloedering hangt in de lucht bij vakantieparken

BRABANT - Vergane glorie. En verpauperd. Een op de drie Brabantse vakantieparken is niet meer van deze tijd. In de regio valt dat nog mee, al dreigen de ‘middenmotors’ op termijn af te glijden.

Politieteams zijn er al jaren kien op: aftakelende recreatieparken die verworden zijn tot een pleisterplaats voor criminelen. Veelal actief in de de drugswereld. Inmiddels kan bijna een op de vier Brabant vakantieparken worden omschreven als vergane glorie of uitgeblust.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Brabant liet uitvoeren. De regio scoort aanmerkelijk beter dan de andere delen van Brabant, zo valt te lezen in het onderzoek onder zo’n 200 campings en bungalowparken in deze provincie. Tegen de 50 zijn gevestigd in Zuidoost-Brabant, daarvan zitten er volgens de onderzoekers zo’n vijf in de slechtste categorie.

Problemen

Toch zijn er ook in de regio problemen, ziet ook Jos Mennen, directeur van Oostappen Groep in Asten (tien bungalowparken in Nederland en België). ,,We zien steeds meer mensen van buitenaf op onze parken. Personen die zich bezighouden met drugshandel. Dat gebeurt niet alleen bij ons, ook bij andere parken. Het zijn mensen die we al bij de slagboom proberen tegen te houden”, zegt Mennen.

Maar waterdicht is dat natuurlijk niet. Oostappen werd donderdag nog ernstig in verlegenheid gebracht toen de burgemeester van Loon op Zand besloot om bungalowpark Droomgaard in Kaatsheuvel te bestempelen als risicogebied. Agenten mogen tot maart volgend jaar iedereen daar dag en nacht fouilleren. Controles in het verleden leverden overtredingen op zoals verboden wapen- en drugsbezit en overtredingen van het nachtregister van het park.

Wapens

,,Van die wapens heb ik niets meegekregen”, zegt Oostappen-directeur Mennen. ,,We hebben een extern beveiligingsbedrijf maar ik kan me voorstellen dat die niet in elke tas kan kijken. Toch zit de beveiliging er bovenop.” Het park op hemelsbreed een kilometer van de Efteling is vanaf vandaag gesloten voor toeristen gesloten, er zitten dan alleen nog arbeidsmigranten. ,,We hebben veel last van illegalen die overal zijn weggestuurd. Die knippen afrasteringen door en komen zo het terrein op.”

Over Oostappen Groep is weleens gezegd dat in het verleden tal van vakantieparken in Nederland zijn gekocht die tegen het einde van hun levensduur aan zitten of slecht zijn onderhouden. Die werden daarop opengesteld voor asielzoekers, nu voor arbeidsmigranten. ,,Onzin", zegt Mennen. ,,Die parken zijn aangekocht om toeristisch en recreatief te kunnen ontwikkelen.”

Desalniettemin legt Oostappen zich via dochteronderneming Habitoflex mede toe op de huisvesting van arbeidsmigranten. Het levert het Astense bedrijf immers een vaste inkomstenbron op. Mennen: ,,We hebben parken die zeven tot acht maanden zijn geopend. De overige maanden was er niemand. Daar wonen nu arbeidsmigranten.”

Woningmarkt

Uit het onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren, blijkt ook dat door tekorten op de woningmarkt, parken op relatief goede locaties ‘bestookt’ worden met huisvestingsvragen. Bijvoorbeeld naar woonruimte voor arbeidsmigranten. Parkeigenaren kunnen er vaak een behoorlijke cent mee verdienen. De Rijksoverheid verwacht ondertussen dat deze vraag naar huisvesting zal aanhouden of toenemen. Maar inmiddels licht het vergrootglas op de parken. Zo wees de gemeente Deurne afgelopen zomer nog een verzoek van Roompot om 585 buitenlandse werkers te huisvesten op Bospark De Bikkels in Vlierden af.