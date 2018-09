Verlinde volgt Dijkhoff en stapt ook uit kerk: 'Ik ben er eigenlijk ook wel klaar mee'

NS na fataal ongeval Eindhoven: bierfiets te gevaarlijk voor verkeer

17 september EINDHOVEN - De Nederlandse Spoorwegen (NS) vinden de bierfiets niet geschikt voor op de openbare weg. De bierfiets is per definitie gevaarlijk en het risico van verkeersdeelname is levensgroot, betoogde de NS maandag in een rechtszaak tegen de verhuurder van de bierfiets die in 2015 betrokken raakte bij een fataal ongeval op een spoorwegovergang in Eindhoven.