Verlies van evenementen raakt Brabantse dorpen en steden in het hart: ‘We missen de gezelligheid en verbondenheid’

Politie doet onderzoek naar vermiste man en explosie in de bossen in grens­streek bij Luyksges­tel

24 december LUYKSGESTEL - In de bossen nabij de Zwarte Horst in Luyksgestel voert de politie donderdagmiddag onderzoek uit in verband met een brand en de vermissing van een persoon. Of de twee zaken met elkaar te maken hebben, is nog niet bekend. Dat meldt de politie.