‘Verleden gebundeld’: verhalen vol smeuïge details en anekdotes over Eersel(n)aren in de vorige eeuw

Welke families hadden in de dorpen van Eersel vóór 1951 eigenlijk al een auto? Wie overleden er aan de Spaanse griep rond 1918? Had Eersel ooit een kasteel? Wie vonden er onderdak in het Sint-Jacobusklooster in Eersel voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wie was de enige militair die sneuvelde in Duizel waar Leny Voortman (70) over schrijft? Welke rol had mejuffrouw Mirandolle ‘de freule’ bij de aanleg van elektriciteit in Eersel?