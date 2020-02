Verkoper van de Libelle blijkt oplichter: bejaarden de dupe

Opnieuw zijn meerdere ouderen in Midden- en West-Brabant het slachtoffer geworden van gehaaide babbeltrucs aan de deur, waarmee hun pinpassen en pincodes zijn ontfutseld. Er is voor duizenden euro’s gepind en van hun bankrekeningen afgeschreven. De vermoedelijke dader is een 39-jarige Zwollenaar, een notoire oplichter met op zijn kerfstok 47 pagina’s vol vermogensdelicten.

De slachtoffers - van wie de oudste 95 jaar oud is - zijn zwaar gedupeerd. De verdachte deed zich voor als verkoper van bladen als Libelle of Story, van belminuten of als medewerker van Ziggo. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij aan de deur of in de woningen de bankpasjes en pincodes heeft ontvreemd. Dat valt echter niet te bewijzen. Wel legt het OM de Zwollenaar ten laste dat hij voor duizenden euro’s heeft gepind met de pasjes van anderen. En daar geeft-ie zelf geen verklaring voor.

De zaken waarvoor hij zich bij de rechtbank in Breda moest verantwoorden betreffen een Tilburger op leeftijd en drie bejaarde dames in Tilburg, Baarle-Nassau en Roosendaal. Met hun bankpasjes heeft hij volgens het OM in januari en februari vorig op tal van plekken in de regio gepind of betaald.

Quote Het gaat om ingrijpen­de gebeurte­nis­sen voor deze slachtof­fers

De verdachte kwam niet opdagen. Volgens zijn advocaat Sicco Wester is hij te zeer ‘gestresst’ door alle procedures die tegen hem lopen. De man zit inmiddels 5,5 jaar celstraf uit in Zwolle vanwege twaalf vergelijkbare feiten in Oost-Nederland.



Kwetsbaar

,,Het gaat om ingrijpende gebeurtenissen voor deze slachtoffers. Ze voelen zich enorm geraakt in hun privacy en gevoel van veiligheid”, requireerde officier van justitie Jan Bezem. ,,Veelal kwetsbare ouderen die niet meer goed in staat zijn om alles te bevatten wat er om hen heen gebeurt. Omdat zij vaak kampen met een slecht geheugen kunnen zij onvoldoende specifieke signalementen geven.”

Juist dat laatste maakt dat de aanklager het afhandig maken van pasjes en pincodes aan de deur of in de woning niet kan bewijzen. Al gaat hij er wel vanuit dat degene die bij geld heeft gepind, ook degene is die de pasjes heeft gestolen. Maar de officier kan de verdachte alleen het pinnen met andermans pasjes ten laste leggen.

Daarvoor baseert hij zich op de camerabeelden bij de pinautomaten. De twee agenten die de Zwollenaar hebben aangehouden herkennen hem daarop. Op basis van zijn gelaat, haardracht en vooral een zwarte, dure jas.

Maar advocaat Wester vindt de beelden te slecht en hij stelt dat de verbaliserende agenten er te gemakkelijk van uitgaan dat de persoon op de camerabeelden de verdachte is. ,,Bovendien is de jas helemaal niet zo schaars als het OM wil doen voorkomen”, aldus de raadsman. ,,Je ziet ze heel veel op straat.”

De aanklager onderbouwt zijn verdenkingen daarnaast echter met de historische gegevens uit het mobieltje van de verdachte. ,,De locaties die blijken uit de aangestraalde masten, komen overeen met de woningen van de slachtoffers. En vervolgens kun je daarmee de bewegingen van de bankpassen naar pinautomaten volgen.”