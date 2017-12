Verkiezing Oude Meester: Er kan er maar één de echte zijn, maar wie?

OPROEP Geef uw mening: moeten zorg­in­stel­lin­gen ook buiten rookvrij zijn?

29 december Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is per 1 januari het eerste ziekenhuis in Nederland dat volledig rookvrij is, zowel in het pand als op het buitenterrein rond de zorginstelling. Rokende patiënten kunnen hulp krijgen in de vorm van nicotinepleisters of -kauwgom.