Verkenners zien met vijf partijen weg uit Brabantse bestuurscrisis

Nieuwsover­zicht | Ouders in opstand vanwege zelftesten - Gevreesde vaccinatie­kloof blijft uit

4 juni Niet alle scholen zitten te wachten op de heropening. In Zuidoost-Brabant zijn ze bezorgd over de veiligheid van medewerkers en leerlingen nu nog niet iedereen gevaccineerd is. Aan de andere kant van de provincie, in Bergen op Zoom, is een groep ouders in opstand gekomen tegen het indringende verzoek aan leerlingen om twee keer per week een zelftest te doen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.