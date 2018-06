Verkeersregelaar Wim Theijken (56) werd tijdens een hardloopwedstrijd in Empel zwaar mishandeld: 'Opeens lag ik op de grond'

Concert om nooit te vergeten: metalband Volbeat poseert met 'snelle planga' van superfan Ferry

13:29 LITH/UTRECHT – Zijn gloednieuwe zonnebril is hij voorgoed kwijt, maar muziekliefhebber Ferry Cornelissen is wel een onvergetelijke ervaring rijker. Tot zijn grote verbazing zag de 27-jarige leraar uit Lith dat Volbeat, een van zijn favoriete bands, op sociale media aan de haal is gegaan met zijn ‘snelle planga’. ,,Dit is voor mij echt de kers op de taart.”