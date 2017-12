Verkeersongevallen: in Brabant relatief meeste claims

In Noord-Brabant ging het om 101 verkeersclaims per 1000 huishoudens. In Zeeland ligt dit aantal op 96. Het gaat daarbij alleen om particuliere automobilisten en niet om zakelijke rijders.

Smartphone

Er werden in 2016 in Nederland circa 625.000 schadeclaims na een verkeersongeval ingediend. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder. Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn de oorzaken van de stijging onder meer het gebruik van een smartphone achter het stuur en de economie die goed draait. Hierdoor maken mensen meer kilometers op de weg.