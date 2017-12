Verkeer staat vast op A2 rond Den Bosch: aan beide kanten grote vertraging

UpdateHet verkeer op de A2 rond Den Bosch loopt woensdagochtend compleet vast. Automobilisten die uit Brabant richting Utrecht rijden komen woensdagochtend in een 12 kilometer lange file voor knooppunt Deil terecht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven was enige tijd helemaal dicht.

Een vrachtwagen is bij knooppunt Deil een wiel verloren en blokkeert de rechterrijstrook. Het wiel rolde volgens de VID zo'n 400 meter door. Hoe het kon losraken is nog niet bekend.

Het bergen van de vrachtwagen is uitgesteld tot na de ochtendspits. Rijkswaterstaat wil het verkeer erachter, dat op het hoogtepunt rond 08.15 uur vast stond over 19 kilometer, de ruimte geven. Eén rijstrook is dicht. De file erachter is rond 08.45 uur geslonken tot 12 kilometer, wat tot drie kwartier vertraging leidt.

Volledig scherm De situatie op de A2 rond Den Bosch om 08.20 uur. © ANWB

Ook de andere kant op, van Deil naar Kerkdriel, staat het verkeer vast. Een staat een file van 8 kilometer, met een vertraging van een kwartier.

Weg dicht bij Boxtel

De A2 van Den Bosch naar Eindhoven was geheel afgesloten na een ongeluk bij Boxtel-Noord. Inmiddels is alleen de rechterrijstrook nog dicht. Het verkeer erachter staat nog wel vast; de file is opgelopen tot zo'n tien kilometer. De vertraging is volgens de ANWB zo'n halfuur.

Er is een omleiding ingesteld. Verkeer van Den Bosch naar Eindhoven kan volgens de ANWB het beste omrijden via de N65 richting Tilburg en de A58 naar Eindhoven.

Eerder ook al vast

Op de A2 van Sint-Michielsgestel tot Martinus Nijhoffbrug stond rond 07.00 uur al zo'n twaalf kilometer stilstaand verkeer. Een halfuur later was die file goeddeels opgelost, tot het verkeer niet veel later opnieuw stil kwam te staan door het ongeluk bij Deil.