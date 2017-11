Verkeer op A16 vertraagd van Breda naar Antwerpen door ongeluk bij Sint-Job-in-'t-Goor

Philips met handen en voeten gebonden bij verkoop Evoluon

9:29 Philips is bij de verkoop van het Evoluon in Eindhoven met handen en voeten gebonden. Alleen de handtekening van de minister is er nog voor nodig om het Eindhovense icoon de status van Rijksmonument te verlenen. Het dossier ligt al op het bureau van de kersverse minister voor monumentenbeleid, Ingrid van Engelshoven van D66.