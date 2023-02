Verkeer eist levens meisje en vrouw • Waalkade blijkt bonnenfuik • Topkok Sibrecht naar nieuwe wijnbar

BIOSCOOPBAAS BANT HEINEKEN | Hou je van een biertje bij de film? Reken er niet op dat je in de bioscopen van Albert Jan Vos in Steenwijk en Meppel Heineken krijgt. ,,Ik tap inderdaad uit een ander vaatje’’, reageert de ondernemer. Dat heeft alles te maken met de Russische agressie in Oekraïne én met Arjen Lubach.

ELITETEAM JAAGT OP VOORTVLUCHTIGE CRIMINELEN | Op de vlucht voor de politie, terwijl je thuishoort in de cel. Waar de meesten tegen de lamp lopen, lukt het sommigen om weg te blijven. Hoe kan dat in een wereld vol camera’s, paspoortcontroles en telefoons.Iedereen laat een spoor achter. Toch?

RACHEL IS ‘GEWOON’ ERFGENAAM VAN ANDRÉ HAZES |Rachel Hazes mag zich voorlopig gewoon erfgename van André Hazes senior blijven noemen. De rechtbank in Utrecht heeft de vorderingen van haar dochter Roxeanne grotendeels afgewezen. Rachel mag zakelijke overeenkomsten blijven aangaan om de rechten van André Hazes te exploiteren. Maar de strijd is nog niet gestreden, blijkt ook uit het vonnis.

FVD-KANDIDAAT (ZELF HOMO) NIET IN REGENBOOGDEBAT | Forum voor Democratie wordt definitief uitgesloten van het regenboogdebat vrijdag in Ede. Dat is een flinke teleurstelling voor Nick Mijnhart, die de partij zou vertegenwoordigen. En niet zonder reden: Mijnhart is zelf homoseksueel.



SUPERS STOPPEN MET PLASTIC VOOR GROENTE EN FRUIT | Lidl, Jumbo, Plus en Aldi stoppen dit jaar met de gratis plastic en papieren wegwerpzakjes voor groenten en fruit. In plaats daarvan kunnen klanten herbruikbare zakjes kopen die ze thuis kunnen wassen. De supermarkten hebben dit met de overheid en bedrijven in de kunststofsector afgesproken in het Plastic Pact NL.

KAMER BOTST OVER STIKSTOF | De Tweede Kamer debatteert met ministers Christianne van der Wal (Stikstof) en Piet Adema (Landbouw) over de stikstofcrisis. Onderwerp van gesprek zijn de afspraken die het Rijk met provincies en gemeenten moet maken over natuurherstel en de aanpak van ‘piekbelasters’. Volgens Caroline van der Plas (BBB) gaat het allemaal veel te traag. Lees meer.

MOORDLUSTIGE OUD-COMMANDO SCHIET VROUW DOOD EN VUURT OP COLLEGA | Een oud-commando heeft woensdag in zijn woning in Nijkerk een vrouw doodgeschoten en niet veel later in Bunschoten-Spakenburg midden op straat twaalf kogels afgevuurd op een collega. De man is na een klopjacht aangehouden. Een reconstructie van een aantal krankzinnige uren.



TOPKOK SIBRECHT VERHUIST NAAR ELST | Sibrecht Benning wordt de kok van wijnbar Bridot in Elst die 15 maart opengaat. Ze krijgt ‘alle vrijheid’ van eigenaar Erik Tax, die naast de wijnbar aan de Dorpsstraat ook een wijnwinkel begint. ,,De plotselinge sluiting van Sky56 was echt even slikken, gelukkig kan ik goed schakelen”, zegt Benning.

VROUW (87)OP E-BIKE OVERLIJDT IN HAPS | Een fietser op een e-bike is donderdagmiddag met een automobilist gebotst in Haps. Het gaat om een 87-jarige vrouw uit Haps. Ze is is aan haar verwondingen overleden, meldt de politie.

DUIZENDEN BOETES OP DE WAALKADE | De staatskas wordt gespekt aan de Waalkade in Nijmegen. In vijf maanden tijd zijn er ruim 4800 boetes à 100 euro uitgeschreven voor verkeer dat tegen de regels in de ‘verboden’ kade oprijdt.

BOOS ZET DOCENT REFORMATORISCHE SCHOOL TE KIJK OM HAATREACTIE | ‘Ze moeten je ophangen aan de hoogste boom’, zo reageerde een docent van het christelijke Hoornbeeck College op een tweet van lerares Marjolijn van de Gender over Paarse Vrijdag. Hoewel het account van de docent inmiddels is verwijderd, is een screenshot van de tweet nog overal te vinden.En dat levert een stroom aan kritiek op.

MEISJE (11) OVERLIJDT NA AANRIJDING | Een 11-jarig meisje is vandaag overleden na een botsing met een auto in Zetten waarbij ze een dag eerder ernstig gewond raakte. Het slachtoffer werd geschept door een auto, waarna ze hard op het wegdek terecht kwam. De politie meldt een dag na het indident de fatale afloop.

TRIO DE CEL IN VOOR UITGAANSGEWELD OP KORENMARKT | Driee Arnhemse familieleden zijn door de rechtbank in hun woonplaats veroordeeld tot een celstraf voor hun gewelddadige optreden in een café bij uitgaansgebied de Korenmarkt. Daarbij raakte een slachtoffer zwaargewond.



OLGA KRIJGT ELKE DAG EEN PLUSJE VAN HAAR ZOON | Bijna een jaar al leven veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Op deze dag, de dag van de inval, worden ze nog meer geconfronteerd met hun ongewisse toekomst. Ligt die hier of is die toch daar, in hun geboorteland dat inmiddels zo is verwoest?Drie Oekraïners vluchtten naar deze regio en vertellen.

