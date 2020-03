Verhuizing Brabantse coronapatiënten wordt militaire operatie

De grote aanwas van nieuwe coronapatiënten stelt alle Brabantse ziekenhuizen zwaar op de proef. Het overbrengen van mensen naar elders is bittere noodzaak. Zeker is dat het om honderden patiënten zal gaan, zegt Visser. ,,Misschien vijfhonderd, misschien zevenhonderd, dat is nu nog niet te zeggen.” Vrijdag ging het om veertig mensen, zaterdag om zestig. En de verwachting is dat de aantallen de komende week stevig zullen groeien. ,,We willen de piek spreiden over het land, zodat de Brabantse ziekenhuizen voldoende capaciteit blijven houden", legt Visser de strategie uit.