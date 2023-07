Verhuizen uit woningen die gesloopt moeten worden? Dat valt niet mee als de woningmarkt op slot zit

Ondernemer zet plan coffeeshop Ber­kel-En­schot door en dient aanvraag in: ‘nette winkel’, maar verzet blijft

BERKEL-ENSCHOT - Ondanks alle protest is de komst van een coffeeshop naar winkelcentrum Koningsoord in Berkel-Enschot nog niet van de baan. De ondernemer heeft een officiële aanvraag ingediend bij de gemeente en is begonnen met gesprekken in de wijk.