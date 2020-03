Verhuizen coronapatiënten naar rest van het land gaat door: nu al meer dan 200 Brabanders overgeplaatst

Ten onder aan corona: sauna De Thermen in Rosmalen failliet ‘omdat er geen buffer is’

17:59 ROSMALEN - Sauna en wellnesscentrum De Thermen in Rosmalen heeft maandag vanwege de coronacrisis faillissement aangevraagd. In juni 2013 is De Thermen ook al failliet verklaard, maar toen kon de eigenaar nog een doorstart maken.