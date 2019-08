Verhoogde kans op blauwalg: hoe bedwing je de giftige drab?

VIDEO Vrouw (23) overleden na aanvaring door waterscoo­ter op Maas bij Neerlangel

24 augustus NEERLANGEL - Bij de Maas bij Neerlangel is zaterdagmiddag een vrouw overleden nadat ze was overvaren door een waterscooter. Het gaat om een 23-jarige vrouw uit Deursen-Dennenburg in de gemeente Oss. De bestuurder van de jetski, een 33-jarige man uit Beneden-Leeuwen, is opgepakt.