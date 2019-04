Verhoogd risico op natuurbranden door droogte in Midden-West-Brabant

,,Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind", luidt de officiële waarschuwing. En die is er niet voor niks: afgelopen maandag nog woedde er een grote bosbrand in Hooge Mierde. Daar werd 2 hectare in de as gelegd.