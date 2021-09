Vergunning per direct kwijt bij te veel stikstofuitstoot? ‘Onze rechten worden aangetast ’

Nieuwsover­zicht | Hoogwerker valt om - Particu­lier vliegtuig­je krijgt klapband op Eindhoven Airport

11 september Drukte in onder meer Eindhoven en Tilburg: duizenden mensen liepen mee in protestmars Unmute Us. De gemeente Tilburg wil autobezit in de binnenstad drastisch terugdringen. En de Roosendaalse voorzitter van de officiële internationale fanclub van ABBA merkt dat de band hot is. Dat en meer lees je in het nieuwsoverzicht van zaterdag.